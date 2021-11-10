Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Киеве задержали напавшего на музыкального продюсера группы Kazka Николая Журавлева.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

"Поздно вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе столицы между потерпевшим, автором песен известной украинской группы, и его соседом, который находился в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Во время указанного инцидента подозреваемый нанес потерпевшему не менее одного удара в область правой височной области", - говорится в сообщении.

В результате удара продюсер получил тяжелые телесные повреждения: открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правой височной области.

Читайте такжеКобра выползла из унитаза и укусила мужчину за половой органВскоре правоохранители задержали нападавшего. Ему сообщено о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного Кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщил УНИАН осведомленный источник в правоохранительных органах, речь идет о музыкальном продюсере и композиторе Николае Журавлеве. Он сотрудничал с различными музыкантами, в том числе и с группой Kazka.

В Киеве избили композитора группы KAZKA: что известно

Известный музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев оказался в больнице после избиения в собственном подъезде.

"Я был избит в собственном подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой еще 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследование, компьютерную томографию и все остальное", - писал Николай на своей странице в Instagram.

По словам Журавлева, у него перелом черепа и носа. Ему наложили швы на подбородке, а также он плохо видит одним глазом.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Саенко