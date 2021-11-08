Николая Журавлева избили в собственном подъезде.

Известный музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев оказался в больнице после избиения в собственном подъезде.

"Я был избит в собственном подъезде. Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме. Но мы с Дианой ещё 12 часов после травмы ездили по всему Киеву делали обследования, компьютерную томографию и все остальное", - написал Николай в своем инста-блоге.

Также он отметил, что у него перелом черепа и носа, ему наложили швы на подбородке, а также он плохо видит одним глазом.

"Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины. Никогда вас ни о чём не просил, но если есть возможность помочь, буду очень благодарен. Обещаю написать ещё больше классной музыки", - добавил Журавлев.

Читайте такжеДорофеева впервые прокомментировала отравление в Египте и показала фото из палатыОтметим, Николай Журавлев пишет музыку для популярных артистов Украины и России, среди которых и популярная группа KAZKA. Николай написал музыку к их песни "Мята", которая вошла в новый альбом группы.

Также он работает с такими артистами как Ольга Бузова, Ханна, Клава Кока, Dilemma, Nikita, Курган & Агрегат и другими.

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Автор: Диана Могилевич