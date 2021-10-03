Сейчас певица живет на берегу моря.

Опальная певица Светлана Лобода в программе "Звездный путь" рассказала, что сейчас живет в Европе. Ее домик находится на берегу моря, собственно, как певица всегда и мечтала.

"Мы сейчас живем в Европе у моря. Мы катаемся на квадроциклах, мы ездим на самокатах по набережным. Просыпаемся утром, завтракаем – все у моря. У нас есть уже какая-то такая новая традиция, которую мы соблюдаем", – рассказала Светлана.

Также она добавила, что ее старшая дочь Евангелина осталась с бабушкой в Москве. Там же 10-летняя девочка ходит в школу, обучение в которой достигает почти 365 тысяч гривен в год.

Кто такая Светлана Лобода

Светлана Лобода - украинская певица, ведущая, автор песен, которая с 2014 года активно гастролирует и живет в РФ. Заслуженная артистка Украины (2013).

13 августа 2021 года певица представила новый сингл "Indie Rock (Vogue)", который был записан как на русском, так и на украинском языке. На следующий день Лобода впервые за четыре года дала публичный концерт в Украине, в Одессе.

У Светланы есть две дочери - Евангелина и Тильда.

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Автор: Диана Могилевич