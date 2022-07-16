Россияне хамили украинкам на концерте, узнали журналисты.

Солисту американской группы Imagine Dragons Дэну Рейнольдсу во время концерта в немецком городе Менхенгладбах украинки Анна Куликовская и Зоряна Туряница передали флаг Украины.

Украинский флаг артисту передали во время концерта в немецком городе Менхенгладбах, поделилась Куликовская на своей странице в Facebook.

"Расплакались... когда фронтмен группы Imagine Dragons взял наш украинский флаг... на концерте... Переживали очень ... не знали, сможем ли передать. Пробились сквозь толпу. И смогли! Передали!", - поделилась девушка.

Куликовская также сообщила, что представители "Мордора" забирали флаг и не передавали его дальше, пишет tsn.ua.

"...Прошли к сцене, а там россияне стоят. Начали хамить нам. Другие девушки из Украины дважды передавали флаг на сцену. А эти "российские освободители" забирали флаг и не давали его дальше. Но мы смогли! Наш флаг взяли! На видео перекошены лица представителей "Мордора" не видно...", - отметила собеседница.

Куликовская также опубликовала видео с концерта, на котором Рейнольдс с флагом Украины исполняет песню Forever young.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию без объявления войны. Противники обстреливали не только военные объекты, а и гражданские. Только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

Группа Imagine Dragons поддержал Украину. В начале июня стало известно, что в Праге во время концерта Дэн Рейнольдс взял украинский флаг из рук харьковчанки и поднял его на сцене.

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