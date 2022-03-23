Артистка замалчивает войну РФ против нашей страны и выступает в России.

Исполнительный комитет Черновицкого городского совета принял решение убрать с Аллеи звезд на Театральной площади именную звезду украинской певицы Ани Лорак, уроженки Черновцов, которая замалчивает войну РФ против нашей страны и выступает в России.

Об этом сообщил секретарь исполкома Сергей Добржанский.

Также исполком принял решение убрать звезду оперного певца родом из Черновцов Василия Герелло, который 18 марта участвовал в пропагандистском концерте в Лужниках по случаю годовщины оккупации Крыма.

"Исполком официально отправил звезды Ани Лорак и Горелло за российским кораблем", - написал Добржанский.

Напомним, в Украине создали сайт, на котором собраны все звезды, которые так или иначе поддержали кровавую войну в Украине.

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