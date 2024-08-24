Она также поздравила всех украинцев с праздником.

Украинская ведущая Лидия Таран, которая недавно впервые за долгое время приехала в Украину, показала свою 16-летнюю дочь.

Оказалось, что женщина вернулась домой не одна, а с Василисой. А сегодня, 24 августа, по случаю Дня Независимости Украины она опубликовала в своем Instagram фотографии с дочкой в вышиванке.

"Август в его лучший день на родной земле. Мамины подсолнухи, бархатцы и моя (уже немаленькая) 16-летняя независимость. 100 процентов Украины. Слава Нации! С праздником, друзья", - написала Таран.

Видео дня

Реакция подписчиков

Подписчики засыпали комплиментами ведущую и ее дочь.

"Какие очаровательные"

"Какая взрослая стала ваша дочь. Красавица!"

"Фото полное красоты"

"Красивые девушки, счастья вам".

К слову, в начале полномасштабного вторжения Лидия выехала за границу. Вместе с 16-летней дочерью Василисой они были во Франции. Там женщина работала корреспондентом. Сейчас причину своего возвращения Таран не раскрывает.

Напомним, ранее гимнастка Лилия Подкопаева впервые рассказала, где будет учиться ее 18-летний сын и показала совместное фото с ним.

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