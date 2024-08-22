Она также вспомнила интересную историю из жизни.

Олимпийская чемпионка и известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала своего 18-летнего сына и рассказала, где он будет учиться.

В этом году Вадим окончил школу и уже поступил в высшее учебное заведение. По словам Подкопаевой, сын будет получать образование в Технологическом институте Джорджии, что в США. Однако специальность она решила не рассекречивать.

"Мой сын начинает новый этап в жизни, и я искренне горжусь его достижениями. Мечты сбываются, когда вкладываешь в них время, усилия и веру", - написала гимнастка в своем Instagram и опубликовала совместную фотографию с Вадимом.

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Интересно, что 28 лет назад Подкопаева была в кампусе, в котором будет жить ее сын. Тогда женщина участвовала в Олимпийских играх и вместе со сборной жила в поселке, который расположен на территории кампуса.

"28 лет назад, во время первых Олимпийских игр независимой Украины, наша сборная находилась в олимпийской деревне, расположенной на территории кампуса GeorgiaTech. И сегодня мой сын живет в том же месте. Жизнь порой удивляет нас своими неожиданными поворотами. Могла ли я тогда представить, что судьба приведет нас сюда?" - написала Лилия.

К слову, Вадим является приемным сыном для Лилии. В июле 2006 года она вместе с экс-супругом усыновила его, когда мальчику было всего 8 месяцев. В конце того же года у пары родилась общая дочь Каролина. А в 2019 году Подкопаева родила третьего ребенка от любимого Игоря Дубинского.

Напомним, ранее солист группы "ТИК" Виктор Бронюк рассекретил, куда будет поступать его 15-летняя дочь.

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