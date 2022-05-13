Актриса "разнесла" путинский режим.

Российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что устала от развязанной Россией войны и хочет поскорее приехать в Украину после нашей победы.

"Как же я устала от этой войны, что даже комментировать ничего не хочется. Устала от этого мнимого величия России, борьбы за "свои" земли. Устала от Путина. Хочу мира, тепла, спокойствия. Хочу видеть людей живыми, здоровыми и радостными", - написала Ахеджакова в своем Instagram.

Она добавила, что хочет приехать в Украину после нашей победы. Кроме того, актриса отметила, что сейчас украинцы работают на два фронта.

"Сейчас украинцы, по факту, работают на два фронта – и страну свою защищают, и заставляют путинский режим выдыхаться и ослабевать", - добавила знаменитость.

Ранее УНИАН назвал топ-10 российских звезд, поддержавших Украину в войне.

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