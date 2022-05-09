Есть звезды-молчуны, а есть те, кто смело осуждает войну в Украине.

Уже более двух месяцев Украина борется с российской агрессией и дает достойный отпор оккупантам. И если наши защитники воюют на передовой, то знаменитости - на информационном фронте. Каждый из них пытается донести правду до всего мира о том, что именно Россия напала на Украину, и именно российская армия уничтожает нашу страну и убивает наше население.

И если украинцы могут достучаться практически до всего мира, то вот в России люди настолько "зомбированы", что не верят ни единому слову. Большинство россиян уверены, что Владимир Путин спасает русскоговорящих на территории Украины. Впрочем, есть и те известные россияне, которые не поддались влиянию пропаганды и с первых дней вторжения осуждает его, так как понимаю, что это не вовсе "спецоперация по спасению", а самая настоящая полномасштабная война и геноцид украинского народа.

Андрей Макаревич

Российский музыкант Андрей Макаревич еще с 2014 года осуждает путинский режим и войну в Украине. Он неоднократно говорил о том, что у него болит душа за Украину, так как он считает ее родной. Более того, Макаревич неоднократно опровергал российские фейки, которые распускают, в том числе и против него самого.

Лия Ахеджакова

Актриса Лия Ахеджакова неоднократно поддерживала Украину в развязанной РФ войне. Она говорила о том, что украинцы не должны погибать от пуль оккупантов, которых на них "натравил" Путин. Также она выражает поддержку Владимиру Зеленскому и уверяет, что именно благодаря ему Украина сможет выстоять.

Максим Галкин

Еще в первый день полномасштабного вторжения Максим Галкин осудил войну. Так как в России нет свободы слова, он со своей семьей перебрался в Израиль, чтобы хоть как-то себя обезопасить. Впрочем, такая антивоенная позиция Галкина довела до того, что его "запретили" на Родине. Но он не жалеет. Шоумен уже анонсировал концерты в Израиле, а часть денег передаст украинским беженцам.

Алексей Панин

Одиозный актер Алексей Панин всячески поддерживает Украину в кровавой войне. Он, не боясь тюремного заключения, очень четко высказывает свою антивоенную позицию и осуждает режим Кремля. Конечно, со стороны россиян он получает много хейта, но даже это его не останавливает.

Екатерина Варнава

Телеведущая Екатерина Варнава, которая много лет жила и работала в Украине, еще 24 февраля осудила войну в Украине. Она не сказала, что именно Россия напала на нашу страну, но прикрепила скрины писем, которые ей отправляли украинские поклонники. Позже она сказала, что не может называть вещи своими именами, так как в России приняли ряд законов, не позволяющих выражать свое мнение по этому поводу. Речь идет о том самом тюремном заключении.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Эта звездная пара прервала молчание на шестой день войны. Леонид призвал прекратить войну в Украине и заявил, что молится о мире. А вот Анжелика, уроженка Львова, черным по белому написала обращение к властям двух стран. Она призвала их незамедлительно прийти к единому соглашению, чтобы не погибали невинные люди. Также они выступили на благотворительном онлайн-концерте в поддержку украинских беженцев.

Face

Рэпер с первых дней осуждает войну в Украине. Он четко говорит о том, что Россия напала на Украину. Более того, на одном из своих благотворительных концертов он встал перед украинцами на колени и извинился за то, что россияне творят в их стране.

Лайма Вайкуле

"Не войне! Нет смертям! Остановитесь, я вас умоляю", - в первые дни сказала певица Лайма Вайкуле. И по сегодняшний день она продолжает поддерживать Украину и критиковать Владимира Путина.

Мария Машкова

Актриса Мария Машкова, звезда сериала "Не родись красивой" также осуждает кровопролитие в нашей стране. Более того, она осудила своего пропутинского отца и даже отказалась от работы в России. По ее словам, в РФ очень сильная пропаганда, которая буквально проела мозг ее жителям.

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