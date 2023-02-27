Любовь Успенская попала в скандал / Фото - instagram.com

Любовь Успенская, которая 24 февраля отметила свой день рождения, оскандалилась позорной выходкой - артистка вышла на сцену без юбки. Видео мгновенно разлетелось в социальных сетях и вызвало в основном негативные комментарии у публики. 

Отметим, что уроженка Киева поддержала "спецоперацию" - так российские пропагандисты называют войну в Украине. Успенская заявила, что не будет устраивать громких празднований по случаю своего дня рождения - отметит его уже после завершения той самой "спецоперации", из-за которой ежедневно гибнут мирные украинцы. 

Однако повеселилась "королева шансона" на дне рождения дизайнера Джулии Дилуа - там Любовь Успенская вышла на сцену в полупрозрачных леггинсах и без юбки. Сверху на ней был надет черный топ с открытыми плечами и черный пояс-баска. 

Видео дня

Комментируя свой вызывающий наряд, успенская заявила: "У нас нет возраста, нет лет. Мы просто счастливы!". 

Реакция соцсетей

Поклонники не оценили ее стремление выглядеть молодой и стильной. Комментарии под видео в соцсетях в основном негативные. Вот что пишут пользователи:

  • "Ш*лава"
  • "Люба что-то потерялась во времени"
  • "Вот из-за таких пенсионный возраст повышают"
  • "Дура дурой"
  • "Что происходит с артистами? Они все долбанулись?"
  • "Какая бы фигура не была, но пластика выдает возраст. И она Пугачеву осуждает…"
  • "А видно, что бабульке скоро 8 десяток… Природу не обманешь"
  • "Может юбку забыла надеть, 69 лет - это не 17 же. Надо терпимей относиться к старческим странностям. Неизвестно какие мы будем в её возрасте"

Напомним, Басков привселюдно унизил Ларису Долину.

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