Любовь Успенская, которая 24 февраля отметила свой день рождения, оскандалилась позорной выходкой - артистка вышла на сцену без юбки. Видео мгновенно разлетелось в социальных сетях и вызвало в основном негативные комментарии у публики.
Отметим, что уроженка Киева поддержала "спецоперацию" - так российские пропагандисты называют войну в Украине. Успенская заявила, что не будет устраивать громких празднований по случаю своего дня рождения - отметит его уже после завершения той самой "спецоперации", из-за которой ежедневно гибнут мирные украинцы.
Однако повеселилась "королева шансона" на дне рождения дизайнера Джулии Дилуа - там Любовь Успенская вышла на сцену в полупрозрачных леггинсах и без юбки. Сверху на ней был надет черный топ с открытыми плечами и черный пояс-баска.
Комментируя свой вызывающий наряд, успенская заявила: "У нас нет возраста, нет лет. Мы просто счастливы!".
Реакция соцсетей
Поклонники не оценили ее стремление выглядеть молодой и стильной. Комментарии под видео в соцсетях в основном негативные. Вот что пишут пользователи:
- "Ш*лава"
- "Люба что-то потерялась во времени"
- "Вот из-за таких пенсионный возраст повышают"
- "Дура дурой"
- "Что происходит с артистами? Они все долбанулись?"
- "Какая бы фигура не была, но пластика выдает возраст. И она Пугачеву осуждает…"
- "А видно, что бабульке скоро 8 десяток… Природу не обманешь"
- "Может юбку забыла надеть, 69 лет - это не 17 же. Надо терпимей относиться к старческим странностям. Неизвестно какие мы будем в её возрасте"
Напомним, Басков привселюдно унизил Ларису Долину.