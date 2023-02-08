Инцидент произошел во время съемок одного из развлекательных мероприятий.

Российский артист-путинист Николай Басков, который не скрывает своей поддержки полномасштабной войны в Украине, попал в скандал. Прямо со сцены он унизил свою коллегу Ларису Долину. Произошел инцидент во время съемок одной из программ на росТВ.

Со сцены Басков сказал: "Уважаемая Лариса Долина, вы покидаете тройку лидеров, потому что Любовь Успенская врывается на третье место".

Учитывая то, что Долина очень переживает за свою профессиональную репутацию, и привыкла быть на первом месте, ее данные слова Николая очень задели, сообщают росСМИ. Однако она никак не отреагировала на комментарий Николая Баскова.

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Что Долина и Басков говорят о войне в Украине

Автор "Шарманки" Николай Басков не скрывает, что он поддерживает "спецоперацию" - так в РФ называют убийства мирных граждан на территории Украины. Он даже недавно заявлял, что с личных средств перевел кругленькую сумму на помощь армии.

Одесситка Лариса Долина, которая должна была бы встать на защиту родной страны, оказалась молчуньей и предательницей - почти год после начала полномасштабной войны она цинично молчит, продолжая выступать в России.

Напомним, больной путинист Михалков поразил внешним видом после реанимации.

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