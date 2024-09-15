Тихая рассказала, восстановит ли свою репутацию Олег.

Наследственная ведьма Мария Тихая ответила, сможет ли известный певец Олег Винник, который сбежал из Украины, вернуться на большую сцену и восстановить былую славу. Она объяснила, в каком состоянии сейчас находится артист.

Исполнитель в первые дни полномасштабного вторжения выехал из Украины. Как рассказывал его продюсер, он пересек границу, прячась под одеялом в авто. Стало известно, что Олег находится в Германии. Сам он рассказывал, что поехал туда якобы из-за лечения болезни, но не называл, какой именно.

В августе он неожиданно вышел на связь и даже выпустил новую песню. Молча два года о войне и находясь за границей, Винник выдал, что якобы никуда не убегал и анонсировал мировое турне.

Мария говорит, что артист действительно очень хочет вернуться в Украину и восстановить свою репутацию здесь. Однако, по ее словам, у него почти нет шансов на это. Он потерял былую славу и уже вряд ли ее вернет. Более того, ведьма добавила, что сейчас певец находится в очень подавленном состоянии.

"Он хватается за свое. У него здесь была слава, пиар, аудитория. Из-за того, что он все потерял, у него депрессия, сейчас он хочет это вернуть. Но я не вижу, что ему это удастся. Все это в прошлом", - сказала Тихая.

Отметим, что тарология и предсказания - это не науки. Информация может сбываться, а может оставаться догадками, поэтому ее лучше воспринимать, как развлекательную.

Напомним, ранее Коля Серга ответил, при каком условии беглецы Винник и Потап смогут вернуться в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: