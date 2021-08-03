Морган Саджино Грант в возрасте 85 лет.

Известный актер Морган Саджино Грант умер в 85 лет. Причина смерти неизвестна.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на его публициста Лани Кармайкла.

По словам Кармайкла, артист умер еще 28 июля. Также он добавил, что Грант был потомственным вождем и знахарем племени фоксов. Он любил путешествовать и рассказывать разным народам о своих традициях, своем опыте, своей трезвости и своей вере как уроженец США и христианин.

Морган Саджино Грант: чем известен актер

Впервые он появился в кино в 1988 году в фильме "На тропе войны". Также играл в таких культовых лентах как "Во все тяжкие", "Бесстыжие", "Лига", "Сообщество", "Американская история ужасов", ""Меня зовут Эрл" и "Детектив Нэш Бриджес", "Одинокий рейнджер", "Нелепая шестерка", "Самый быстрый Indian" и "Властелин легенд".

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Автор: Диана Могилевич