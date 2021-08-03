Артист скончался из-за коронавируса, ему был 71 год.

В России умер актер Анатолий Рудаков, сыгравший в "Шерлоке Холмсе", "Мастере и Маргарите", а также во многих других фильмах. Артисту был 71 год, он скончался из-за коронавируса.

О смерти актера сообщила бывшая сотрудница кинокомпании "Ленфильм" Ирина Тарасова, передает "Рамблер".

Тарасова рассказала, что не так давно она поздравляла Рудакова с Днем рождения (24 июля ему исполнился 71 год), уже тогда он был в больнице и боролся с коронавирусом. "Не справился", - добавила она, говоря о смерти актера.

Российского актера Анатолий Рудакова не стало 1 августа. Артист снялся примерно в 100 фильмах и сериалах. В основном, он играл эпизодические роли. Он перевоплощался в инспектора Трейси в "Шерлоке Холмсе", а в "Мастере и Маргарите" он сыграл Парчевского из варьете.

Также актер снимался в фильмах "Сержант милиции", "Молодая жена" и "Государственная граница".

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Автор: Иван Бойко