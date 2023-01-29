Вячеслав Назарук умер в возрасте 81 года.

На 82-м году жизни умер российский мультипликатор Вячеслав Назарук. Пока причина смерти неизвестна.

Как сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков, церемония прощания с Назаруком состоится 1 февраля.

"Сегодня из жизни ушел великий советский художник Вячеслав Назарук. Приносим слова соболезнования родным и близким", - сказал Капков.

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Стоит отметить, что сфера киноматографа потеряла великого человека, ведь Назарук создал мультипликационных героев для "Кота Леопольда", "Крошки Енота", "Мамы маленького мамонтенка" и других.

К нему за консультацией обращались даже американские мультипликаторы из киностудии Disney знаменитого мастера анимационных фильмов с мировым именем Уолта Диснея.

Известно, что в последние годы жизни Назарук занимался написанием картин о событиях в древнерусской истории.

Ранее УНИАН сообщал о смерти известной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Ей было 95 лет.

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