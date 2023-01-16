Звезда "Фанфан-Тюльпана" ушла из жизни в возрасте 95 лет.

Известная итальянская актриса Джина Лоллобриджида, известная по ролям в "Фанфан-Тюльпан" и "Соборе Парижской Богоматери", умерла на 96-м году жизни.

Как сообщает новостной телеканал La Repubblica, Лоллобриджида, кинематографическая карьера которой началась еще в 1946 году, до последнего времени проживала на своей вилле на Аппиевой дороге в Риме.

Кинозрителю она наиболее известна по ролям в фильмах "Фанфан-Тюльпан", "Ночные красавицы" и "Собор Парижской Богоматери". "Фанфан-Тюльпан" завоевал призы Каннского и Берлинского кинофестивалей и принес ей мировую известность.

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После международного успеха французского фильма Лоллобриджида отправилась покорять Голливуд и в 1953 году снялась в первом американском фильме в своей карьере — "Посрами дьявола" с Хамфри Богартом. У неё также были примечательные роли в фильмах "Трапеция" (1956). В 1959 году она снялась в главной роли в фильме "Так мало никогда" с Фрэнком Синатрой, в том же году снялась в главной роли в фильме "Соломон и царица Савская" с Юлом Бриннером.

С возрастанием популярности Джина даже получила прозвище "Самая красивая женщина в мире".

В 1949 году Лоллобриджида вышла замуж за югославского врача Милко Скофича, а в 57-м году родила ему единственного сына Милко.

В сентябре 2022 года кинодива успешно перенесла операцию после перелома бедра со смещением.