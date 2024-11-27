Стало известно, куда уехал Laud.

Популярный украинский певец Владислав Каращук, больше известный как Laud, выехал за границу во время полномасштабного вторжения. Украинский блогер раскрыл подробности выезда артиста и назвал страну, куда он уехал.

Звездный обозреватель Богдан Беспалов на своем YouTube-канале со ссылкой на собственные источники сообщил, что исполнитель месяц назад пересек границу. Причиной своего выезда сам Laud называл концертный тур по Европе для благотворительной цели, в частности, сбор средств на нужды ВСУ.

Однако, как утверждают инсайдеры, во время его выступлений благотворительных сборов организовано не было. После концерта в Варшаве, Польша, певец не стал продолжать свой тур, а остался в этом месте, где провел еще три недели. Там он отдыхал со своей девушкой.

Кстати, сам артист не скрывал этого и активно публиковал в своем Instagram фотографии из Варшавы. Пока неизвестно, вернулся Laud в Украину или до сих пор находится в Польше.

"Не знаю, почему об этом все молчат, хотя если бы это был кто-то другой, уже бы говорили. Laud где-то месяц назад выехал за границу в благотворительный тур. Мало было городов, где-то шесть, точно не помню. Он дал концерт в Варшаве, на котором не было никакого сбора благотворительного, никакого благотворительного отчета, абсолютно ничего. В тур дальше он не поехал, а остался в Варшаве со своей девушкой, неделю там гуляли, выставлял Stories, что они отдыхают за границей. О туре, концертах ни слова, никакого тура не было", - процитировал слова инсайдера блогер-сплетник и отметил, что сам об этом пока ничего не слышал.

Что известно о Laud

Исполнитель участвовал в шоу "Голос страны", где прошел в финал, но не смог одержать победу. Кроме того, Владислав также участвовал в Национальном отборе на Евровидение в 2019 году. Среди наиболее известных треков Laud такие: "В эту ночь", "Выдумал", "Прости", "Чувствую".

Напомним, ранее Laud раскритиковал Ивана Дорна за его неоднозначную позицию относительно войны в Украине. Артист также ответил, поддерживает ли связь с коллегой, который живет за границей.

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