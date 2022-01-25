Певец отметил, что хотел бы представить свою песню в интервал-акте Нацотбора.

Украинский певец LAUD (настоящее имя - Владислав Каращук) прокомментировал свою дисквалификацию по национальному отбору на Евровидение-2022.

Соответствующее сообщение певец опубликовал на своей странице в Instagram.

"Хочу обратиться к организаторам Нацотбора и EBU. Мне хотелось достойно представить Украину на конкурсе и совсем не хочется быть участником скандала. Наша команда принимает решение оргкомитета", - говорится в заявлении.

Читайте такжеСтало известно, кто будет вести финал нацотбора на Евровидение 2022Певец отметил, что хотел бы представить свою песню в интервал-акте Нацотбора, чтобы проявить солидарность с участниками и творческий дух проекта.

"Призываю все стороны проявить себя с лучшей стороны и надеюсь на вашу поддержку", - добавил Каращук.

Он также поблагодарил фанатов за поддержку и пожелал успеха всем участникам Нацотбора.

Напомним, украинского певца и финалиста нацотбора на Евровидение 2022 LAUD дисквалифицировали из-за того, что его песня Head Under Water была обнародована в 2018 году, а это нарушает правила национального отбора.

Сам LAUD объяснил, что песня Head Under Water была записана в 2018 году, но с тех пор прошла значительную обработку: "с 2018 года песня прошла значительную переработку, у нее появились новая форма, аранжировка".

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