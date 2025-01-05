Сергей Силаков убежден, что в такое сложное время все должны быть привлечены к обороне Украины.

Украинский музыкант Сергей Силаков, известный под псевдонимом thekomakoma, ответил, должны ли артисты служить в рядах ВСУ. Сам исполнитель мобилизовался в феврале прошлого года, а теперь призвал других не бояться становиться на защиту страны.

В интервью Армия TV певец, исполняющий песни "Танцую Сам", "Зірочки", "Київ їде додому", заявил, что не считает артистов какими-то особенными и не понимает, почему они не должны воевать. В украинском законе о мобилизации не указано, что культурные деятели освобождены от защиты Украины, говорит Сергей. По его словам, исключением могут быть преподаватели или еще некоторые представители других профессий, но в этот список точно не подпадают актеры или певцы.

"Кто должен мобилизоваться, это определено законами. Я не думаю, что где-то в законе о мобилизации или в документах о военном положении есть термин "культурный фронт", и что "культурный фронт" не мобилизуется. Нет такого. Есть отдельные категории преподавателей или еще кого-то, кто нужен, но "человек культуры" - это такое широкое, размытое понятие", - сказал thekomakoma.

Он добавил, что слова артистов, что они помогают войску материала и волонтерят, это лишь оправдание. Выступления, сборы на ВСУ и благотворительную деятельность можно совмещать со службой. Силаков заверил, что он именно так и живет последний год.

"Я мобилизован, делаю концерт, доначу на войско. Что мешает быть мобилизованным, делать концерты и донатить на войско? Все боятся, но поддаются страху не все. Кто-то преодолевает этот страх, а кто-то ему поддается. Вот и все. Тот, кто поддается страху, ему это мешает пойти в армию, служить и так далее", - добавил музыкант.

Напомним, ранее звезда фильма "Дом "Слово" ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ. Дмитрий Олейник поделился, проходил ли он военную подготовку.

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