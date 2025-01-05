Дмитрий Олейник поделился, проходил ли он военную подготовку.

Украинский актер, известный по ролям Гамлета и поэта Владимира Акимова в нашумевших украинских фильмах "БожеВильные" и "Дом "Слово". Бесконечный роман", высказался о службе в рядах ВСУ. Артист ответил, готов ли стать на защиту страны с оружием в руках.

Как известно, в феврале этого года состоится просмотр бронирования украинских актеров, у которых есть отсрочка от мобилизации. В интервью для издания OBOZ.UA знаменитость поделился, что будет делать, если получит повестку в армию. По его словам, он понимает, что сейчас происходит в стране и то, что на фронте нужны военные.

Поэтому бежать из Украины или придумывать схемы для уклонения от службы Олейник не планирует. Кинозвезда убежден, что со временем всем мужчинам придется взять оружие в руки и отправиться на передовую. Конечно, как и многие мужчины, Дмитрий не готов к этому.

Видео дня

Он не проходил военную подготовку, но планирует заняться этим в будущем. Актер добавил, что уже размышляет над тем, в каком подразделении он мог бы служить, чтобы подготовиться к будущей службе.

"От воинского долга никуда убегать не буду. И рано или поздно, думаю, каждый из мужчин окажется на защите родины. Я пока не проходил военной подготовки, но думаю над этим: какая это может быть военная профессия, в каком подразделении можно было бы найти свое место, чтобы на тот момент, когда получу призыв, быть максимально готовым", - поделился Олейник.

Напомним, ранее 67-летний известный украинский актер признался, что готов пополнить ряды ВСУ. Богдан Бенюк рассказал, чем он может быть полезным на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: