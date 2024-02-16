Украинский электронный музыкант и саундпродюсер Сергей Силаков, который известен под сценическим псевдонимом thekomakoma и поет песни под названиями "Простотак", "Танцюю сам", "Воднийй спорт" и другие композиции, пошел служить на фронт. Об этом мужчина сообщил у себя на странице в Instagram и показался в военной форме.
"Я военнослужащий батальона "Гроза", - отметил он.
Далее мужчина попросил о донатах на нужды аэроразведки батальона, где он сейчас проходит службу.
К слову, ранее Сергей писал о том, что не против мобилизации и, если будет возможность, то обязательно пополнит ряды ВСУ.
"Я поддерживаю мобилизацию. Есть время забавы, есть время войны. Никто кроме нас не спасет нас", - писал музыкант.
Тогда многие подписчики выразили свое возмущение, что Сергей всех призывает служить в то время, как сам этого не делает. Поэтому далее Силаков сообщил, что ушел на фронт и отменяет свой будущий всеукраинский тур. Теперь для него приоритет - защищать Украину от врагов.
Напомним, недавно известная украинская певица Марина KRUTЬ заявила, что не прочь мобилизоваться. Девушка сказала, что могла бы стать боевым медиком, однако боится крови.