Во время объявления результатов она держала девушку из РФ за руки.

36-летняя украинка Ирина Бессмертная из Херсона, одержавшая победу на конкурсе красоты "Миссис мира" 2023 года, опозорилась дружбой с россиянкой. На фото и видео, которые есть на странице Ms World International 2023 в Instagram, можно заметить немало интересных кадров.

Так, еще до финала конкурса Бессмертная снималась вместе с росянкой Анастасией Машкиной. Они дефилировали в купальниках и улыбались на камеру. Возможно, украинка решила быть "вне политики", ведь другого объяснения ее поведению нет.

Кроме этого, на финале Бессмертная стояла рядом с Машкиной и другой россиянкой. Мало того, во время объявления победительниц она поддерживала представительницу страны-агрессора. Можно заметить, что украинка держала россиянку за руки.

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При этом украинка ничего не говорила о своем отношении к россиянкам на конкурсе. А сама представительница страны-агрессора, что интересно, старалась не публиковать совместные фото с Бессмертной. Если она и выкладывала фотографии, то украинку на них не отмечала.

До этого украинка нередко публиковала фото с флагом нашей страны. Она показывала праздник в честь освобождения Херсона от оккупантов. При этом Бессмертная называла россиян оккупантами и четко выражала свою позицию. Почему она начала "лояльно" относиться к моделям из страны-агрессора - пока неизвестно.

Напомним, в недавнем интервью украинка рассказывала, что в США она посещает митинги в поддержку нашей страны.

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