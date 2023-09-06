Конкурс проходил в Америке.

Недавно в Майами состоялся легендарный конкурс красоты "Миссис мира" 2023 года. Участие приняли почти 100 конкурсанток из разных стран. Однако победу и главную корону получила 36-летняя украинка Ирина Бессмертная из Херсона.

""Миссис мира" – это, пожалуй, моя детская нереальная мечта! Но сейчас она стала реальностью. Я счастлива, что смогла доказать на мировом уровне, как же хороши и талантливы украинские девушки! Это у нас в крови! Сейчас я понимаю, что лучшей частью конкурса был мой путь подготовки. Это было очень тяжело и утомительно, но эти приятные моменты жизни запомнятся надолго. Сейчас все в ожидании грандиозного празднования и мы обязательно это сделаем! У меня очень большая поддержка в Майами среди украинской диаспоры и даже американцев", – комментирует Ирина.

Девушка считает, что "счастье не в конечной цели, а в пути ее достижения". Поэтому Ирина не планирует останавливаться на достигнутом и сосредоточена на дальнейшем саморазвитии и помощи украинцам.

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"Я планирую брать от жизни все хорошее, что придет. Сейчас у меня много разнообразных интересных предложений. Например, ко мне уже обратилось несколько благотворительных американских организаций, помогающих Украине. Они предложили мне присоединиться к их команде и стать их послом. Вместе мы сможем сделать так много добрых дел! У меня уже есть идеи, которые я планирую воплотить в жизнь" - делится модель.

Кто такая Ирина Бессмертная

Ирина родом из Херсона, который сильно пострадал во время полномасштабной войны. Она родилась в многодетной семье, в которой воспитывались пятеро детей.

После развода в молодом возрасте осталась одна с маленьким ребенком, без денег и работы, будучи еще студенткой. При этом ей удалось создать свой бизнес и рабочие места в родном городе.

Впоследствии Ирина познакомилась со своим мужем-американцем, переехала в США и продолжала деятельность в Херсоне до его оккупации. Находясь в Америке, во время своих интервью для западных телеканалов девушка активно освещает войну в Украине.

"Я уехала из Украины 4 года назад. Там у меня осталась вся моя семья – родители, братья с сестрами и их семьи. Мы были в шоке, когда узнали о нападении России на Украину. Первые несколько недель я спала через день и всего несколько часов. Из-за разницы во времени с США (7 часов), в Майами наступала ночь, когда в Украину приходило утро. Начинаешь обзванивать родных и друзей, все ли с ними хорошо, мониторишь последние новости, пытаешься помочь морально, информационно и материально", - говорит Ирина.

Более того, она выходила на митинги в поддержку родной страны. Ирина говорит, что в первые месяцы большой войны у нее дома, в Майами, жила супружеская пара из Херсона, которая оказалась в США и не смогла вернуться домой в начале вторжения агрессора.

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