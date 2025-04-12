Мужчина много лет снимал ленты разных жанров, которые получали признание критиков и зрителей.

Известный канадский режиссер Тед Котчефф, снявший фильмы "Рэмбо: Первая кровь", "Уикенд в Берне" и многие другие, ушел из жизни. Мужчине было 94 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Что именно стало причиной смерти - пока неизвестно. Родные Теда не дают официальных комментариев и до сих пор не могут оправиться от потери.

К слову, Котчефф дважды был женат и воспитал пятерых детей.

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Что известно о Теде Котчеффе

Будущий режиссер окончил Университет Торонто. Там он получил образование по специальности "английская литература" и пошел работать в телерадиовещательную компанию. Свою карьеру он начинал как рабочий сцены, однако позже стал самым молодым драматическим режиссером.

Первым фильмом Теда стал "Тиара Таити" в 1962 году. Но большее признание ему принесла лента "Опасное пробуждение", которая вышла через девять лет. Далее фильм "Ученичество Дадди Кравица" получил "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале и номинацию на "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

В Голливуде известны такие киноработы Теда: "Сорок из Северного Далласа", "Уикенд в Берне", "Забавы с Диком и Джейн", "Чрезвычайная отвага", "Рэмбо. Первая кровь" и многие другие.

Напомним, ранее умер режиссер сериала "Твин Пикс" Дэвид Линч. Мужчине было 78 лет.

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