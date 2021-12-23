Певица призвала всех не работать с этими "аферюгами".

Украинская певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун), которая часто выступает в России, стала жертвой российских аферистов.

Об этом она рассказала в эфире российского шоу "Контакты", запись которого опублікована на YouTube.

"Бог видит, не хотела я затрагивать эту тему, но есть такие ребята, они занимаются кинетическими декорациями, мы с ними хотели сделать выставку. Ребята взяли у меня денег и ничего не сделали. Уже есть решение суда, исполнительный лист отправили в какую-то там службу", – заявила исполнительница.

По ее словам цена вопроса – 60 тысяч евро (около 1,8 миллиона гривень).

Читайте такжеНа грани соблазна: украинские известные женщины, танцующие на пилоне (видео)MARUV также добавил, чтобы вернуть деньги, она даже пыталась обратиться к колекторам: "Но предлагают очень незаконные методы. Пытки – не мой конек".

"Поэтому скажу так: не работайте с этими аферюгами, потому что они и вас кинут. Скорее всего, какие-то декорации они сделали, потому что фотки присылали, но успели кому-то распродать. Кафешки и рестораны города Москвы, имейте в виду – если увижу у вас свою какую-то декорацию, я могу прийти и забрать. Просто так сорвать со стены, и мне ничего не будет. Поэтому трижды подумайте, сотрудничать ли с этими аферюгами", – добавила певица.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в центре Киева из автомобиля MARUV украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким.

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