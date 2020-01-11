В центре Киева обокрали певицу MARUV

У нее украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким.

В субботу, 11 января в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 42 из автомобиля певицы MARUV (Анны Корсун) украли сумку, в которой были деньги, документы и подарки близким.

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По словам певицы, неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами.

«Если вы были в этом районе и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были все мои документы», – сказала она.

В полиции Киева сообщили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции и оперативники.

Следователи опросили заявителя и приняли заявление об уголовном правонарушении. Правоохранители изымают записи с камер видеонаблюдения возле места преступления.

Сейчас рассматривают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

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