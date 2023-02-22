Украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтаве, решила пойти по стопам своей экс-коллеги по группе "Real O" Регины Тодоренко, и предала Украину. Знаменитость выпустила песню "ННН", посвятив ее оккупантам.
Ролик на YouTube Соломко кратко подписала: "Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь!", а по словам композиции можно понять, что возлюбленный Яны - военный.
"Я никогда никому ни за что
Не променяю нашу любовь
С победой знаю ты вернёшься домой
Я буду сильно ждать тебя одного
…
Знаю, что будет сложно и невыносимо
За нами правда, а правда это сила
Ты на пороге, с возвращением, Герой
Я ждала сильно лишь тебя, мой родной", - поет предательница Яна Соломко.
"Звезда" ограничила возможность комментировать ее публикацию с новостью о премьере в Instagram.
Где сейчас Яна Соломко
Когда Россия полномасштабно напала на Украину, певица выбрала путь предательницы и сбежала в Россию. Сейчас она активно выступает перед захватчиками и публично поддерживает кровавый режим Кремля.
Более того, свою творческую деятельность она тесно связала с путинистом Юрием Бардашем, который ранее работал с украинскими музыкантами.
На одном из концертов в России Соломко заявила, что ей "приятно быть тут". О жестоких убийствах мирных жителей на территории Украины она молчит.