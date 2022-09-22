Продюсер рассказал, что навсегда переезжает в Москву - "лучший город на земле".

Украинский продюсер Юрий Бардаш, который прославился поддержкой Путина и войны, навсегда переезжает в Москву. Он планирует получить российский паспорт и изменить имя. Об этом он рассказал в обращении в своем Telegram-канале.

"Я почти три месяца нахожусь в Москве... Вы все в курсе, что я сюда приехал с рюкзаком. Да, я в Москве бывал раньше, но с осознанием, что я здесь навсегда, что я сюда приезжаю жить, перехожу границу жить навсегда, у меня такого не было, поэтому опыт у меня уникален", - сказал продюсер.

Он также пел хвалебные оды Москве, рассказывая как там красиво, чисто и безопасно. Однако отметил, что все же есть то, что его огорчает - это "либеральная прослойка", которая ждет поражения России в войне.

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"Во-первых, это самый безопасный город на планете. Я более чистого, красивого города не видел. Чтобы вот так множество национальностей, людей вместе уживались – я такого никогда не видел. Я был во многих городах Европы, был в Америке, в разных городах. Но красота, мощь, величие, которое несет в себе Москва, и то мирное сосуществование — я этим очень сильно был поражен, потому что да, я приехал, весь такой военный, весь пропитанный болью украинцев, потому что ну как... Что происходит в Москве? Все четко, чисто, красиво, все спокойно, все мирно", - сказал Юрий Бардаш.

Он отметил, что планирует сменить имя. Делает это по совету священнослужителя из церкви. Теперь он будет не Юрием, а Георгием. Обратился одиозный Бардаш и к украинцам.

"Я прошу украинцев: берегите себя. Российский солдат придет и освободит. Это произойдет, это уже происходит", - сказал фанат Путина.

Кто такой Юрий Бардаш

Продюсер Юрий Бардаш являлся основателем и продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, Грибы, Нервы, Луна, Wellboy и других. Он открыто поддержал агрессию РФ в Украине. Из-за этого с ним разорвал связи украинский музыкант Wellboy, а также саундпродюсер и режиссер клипов Евгений Триплов.

Незадолго до полномасштабного вторжения он с семьей уехал на отдых. 24 февраля встретил на Шри-Ланке. Затем отправился в Грузию, а оттуда - в Москву, где сейчас панирует получить паспорт гражданина РФ.

К слову, жена Юрия Бардаша ушла от него из-за его пророссийской позиции.

Напомним, Wellboy рассказал, как он работает без путиниста Бардаша и кто заменил ему продюсера.

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