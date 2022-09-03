Украинская модель высказалась о предательнице, которая цинично молчит о войне.

Украинская модель и певица Даша Астафьева высказалась о предательнице Регине Тодоренко, которая вышла на красную дорожку московского кинофестиваля. В то время как российские военные ежедневно убивают мирных украинцев, уроженка Одессы цинично развлекается.

Астафьева у себя в Instagram-stories отметила, что "Рыгина Пид*ренко" заслуживает звание "Гнида сезона".

Также видеозапись с Тодоренко с красной дорожки прокомментировал украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич.

Видео дня

"Украинка на красной дорожке московского кинофестиваля. Эта дорожка красная от крови украинцев, погибших за последние полгода. Воздушный поцелуй - фотографам. Воздушная тревога - украинцам", - написал Анатолич.

Напомним, Даша Астафьева рассказала о новом возлюбленном.

Вас также могут заинтересовать новости: