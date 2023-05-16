Музыкант прокатил свою жену по Южному мосту в Киеве - тот закрыт для проезда частного транспорта с лета прошлого года.

Украинский музыкант Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой попал в скандал. Репяхова, которая активно ведет свой Instagram-блог, выложила видео, на котором она с супругом едет по Южному мосту в Киеве. Мост закрыт для проезда частного транспорта с июня прошлого года.

"Меня мужчина везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех. Только мой муж дарит мне такие романтические подарки", - похвасталась Репяхова.

Катя показала, что за рулем автомобиля находился муж. Пустили их на мост потому что у артиста есть "волшебная бумажка" - пропуском Виктора Павлика наградили как народного артиста.

Видео дня

Репяхова быстро удалила видео из социальных сетей, однако его уже успели скачать и подхватить другие пользователи соцсетей.

Комментаторы возмутились тем, что Репяхова и Павлик позволяют себе транслировать такое в своем блоге и называть это "удовольствием не для всех".

Реакция соцсетей

"Дно!"

"Как там Южный мост? Говорите, не для всех? Ну-ну. СБУ уже в пути"

"Как вы можете? Неужели это нормально? Я считала вас нормальными, сознательными"

"Стыд и позор и Кате, и Павлику. Упали в моих глазах"

"Удалила? Народ все помнит!"

Напомним, Катя Репяхова рассказала, чем закончился суд с бывшей женой Виктора Павлика.

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