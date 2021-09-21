Галина Безрук разводится с супругом спустя 5 лет брака.

Украинская актриса Галина Безрук написала в Instagram пост, в котором раскрыла шокирующую правду об отношениях с супругом, актером Артемом Алексеевым. Девушка планирует развестись с мужем спустя 5 лет брака.

"Да! Мой муж попал в беду. Да! С того момента, как случился несчастный случай с нашей малышкой, он постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения. Да! Он во всем винил меня и забирал у меня ребёнка, будучи совершенно не в себе, подвергал ее опасности бегая по 6-полосной проезжей части… Тогда люди вызвали полицию, которая вернула мне дочь, а его отправила на лечение в психиатрическую клинику. Я как могла старалась сохранить его достоинство и когда мне звонили журналисты просто бросала трубку, никак не комментируя ситуацию. И я очень надеялась, что эта неделя "чистоты" поможет ему прийти в себя, осознать весь ужас действий. Но! Чуда не случилось", - написала Галина.

Читайте также"Запрещала ходить в туалет и говорила, что маленький член": Игорь Пустовит жестко "разнес" Сашу Бо после ее скандального интервьюПо словам актрисы, последние дни ее супруг превращал их жизнь в каторгу. Он продолжал пить алкоголь, не употреблял лекарства, угрожал ей забрать ребенка и даже поднял на нее руку.

"Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку и позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот… Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали… Да! Я бежала от собственного "любящего" мужа и отца-"супермена"! Нам с его мамой продолжали сыпаться оскорбления и угрозы. Он сжёг документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям", - добавила Безрук.

Но чуть позже Безрук таки вернулась в дом к мужу, чтобы забрать все необходимое. Она пришла вместе с его другом в качестве поддержки, но застала супруга в бессознательном состоянии. Также она рассказала, что сейчас ее супруг находится под присмотром врачей. И пока он лежит в больнице, они с дочкой в безопасности.

Кроме того, Галина рассказала, что узнала об изменах мужа. Оказывается, у него была старая знакомая, с которой он и изменял своей жене.

"Как научиться дышать заново? Как справиться с этим отчаянием? Как может красивая история любви в один момент превратиться в пыль? Нас больше нет", - подытожила Галина.

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Автор: Диана Могилевич