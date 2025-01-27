На фоне критики после концерта в Германии певец обратился к украинцам.

Известный украинский певец Иван Дорн, который сбежал за границу во время войны и выступил на одной сцене с россиянами в Германии, вышел на связь. Артист не стал комментировать свой поступок, но неожиданно заговорил на украинском и обратился к украинцам.

За концерт с гражданами страны-агрессора, как известно, исполнителя захейтили в сети. На фоне критики и упреков украинцев Дорн решил обратиться к ним публично в своем Instagram, а также вспомнил стихотворение известной украинской поэтессы и покойного артиста.

Накануне беглец опубликовал в своих "сториз" скриншот переписки с мамой. Женщина прислала сообщение одиозному сыну, который в последнее время общается на русском, с отрывком стихотворения Лины Костенко "Прости мне, мой измученный народ".

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"Прости мне, мой измученный народ, что я молчу. Позволь мне молчать! Ведь сеешь, сеешь, а оно не взойдет, и только змеи кублятся и шипят. Все против всех, все ни с кем не согласны. Злость движет людьми, но в сторону бездны", - говорилось в сообщении.

Свой ответ на это СМС Иван не показал, но в подписи к снимку он обратился к украинцам на государственном языке и написал: "Люблю вас всех, мои хорошие". А также оставил смайлики в форме голубого и желтого сердец. Более того, к кадру он добавил аудиосопровождение - песню Кузьмы Скрябина "Мовчати".

Отметим, что вышеупомянутая скандальная вечеринка с участием Дорна состоялась 13 января в Берлине. Ее организовал российский режиссер Кирилл Серебренников. Он покинул РФ и выступил против войны, но одновременно призвал помогать семьям оккупантов, а за рубежом он прославляет культуру РФ.

Украинец исполнял песни с россиянами Гошей Кудренко и Никитой Еленевым. В руках артисты держали плакаты с надписями "беженцы", а также "изгнанники". В конце выступления Дорн обратился к публике и сказал: "Пусть мы победим".

Напомним, ранее украинский рэпер раскритиковал Ивана Дорна из-за его бегства за границу во время войны. OTOY назвал артиста талантливым человеком без четкой позиции.

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