Актеру сложно пережить развод с любимой.

Украинский актер Тарас Цымбалюк недавно сообщил о разводе со своей супругой Тиной. Но, как выяснилось, развод дается ему очень тяжело.

В программе ЖВЛ он рассказал, что до сих пор любит Тину. При этом обсуждать ее он не хочет, чтобы не давать диванным критикам возможности порадоваться.

"Странные какие-то ощущения, честно говоря. Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Это все неприятно, сложно. Просто должно пройти время. Никаких ключей к этому нет, чтобы это все выключилось. Я люблю свою Тину до сих пор. Мне не нужны новые отношения сейчас", – признался Цымбалюк.

Он добавил, что не исключает того, что они вновь могут быть вместе. Но на данный момент им нужно пожить отдельно. По его словам, пока им лучше вообще не видеться.

Напомним, в июне 2022 года Тарас Цымбалюк сообщил о разводе с супругой Тиной, с которой был вместе четыре года. Он отметил, что им нужно двигаться дальше, но по отдельности.

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