"Пташка" отметила, что она каждый день борется за Украину, ее Родина - главная женщина в жизни.

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук, известная как "Пташка" из "Азовстали", объяснила, почему не празднует 8 марта. Парамедик, прошедшая через русский плен, считает, что этот праздник отвратительно выглядит.

"Я не праздную. Равенства не существует. Существует борьба, соответствие занимаемой должности... Я не считаю целесообразным бороться за равенство. Я борюсь за справедливость... Вам может нравиться моя позиция, или нет, но вам ее не изменить", - написала Полищук в своем Telegram-канале.

Она отметила, что не хотела бы, чтобы муж любил ее и дарил ей цветы только раз в году. Кроме этого, "Пташка" отметила, что она каждый день борется за Украину, ее Родина - главная женщина в жизни.

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"То, во что совок превратил день борьбы за права женщин - мне лично отвратительно. Меня должны уважать ежедневно, а не раз в году. И не за то, женщина я или не женщина, имею я ребенка или нет, а за то, какой я человек, за мои поступки. Мне бы было крайне неприятно и совсем не празднично, если бы мой муж дарил цветы и любил меня только раз в году. А по поводу борьбы ... Я борюсь каждый день. За свободную Украину и будущее наших детей. Все женщины Украины будут унижены, если мы окажемся под властью врага. Приоритеты нужно расставлять. Украина - главная женщина в моей жизни. И я буду бороться за нее!", - добавила "Пташка".

В комментариях пользователи согласились с мнением Полищук. Мужчины и женщины пишут, что "Пташка" очень хорошо объяснила свою позицию.

Реакция комментаторов:

"Как метко сформулировано, никак не могу объяснить всем, почему я не праздную"

"Как никогда согласен. Такое отношение должно быть ко всем"

"Золотые слова!"

Напомним, ранее "Пташка" из "Азовстали" спела на русском танке в Берлине.

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