Он сейчас очень редко видится с дочерью и сыном.

Лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец откровенно рассказал об адаптации детей за рубежом. Сейчас дочь Анастасия и сын Лукьян находятся с бывшей женой певца в Японии.

Оказалось, что 15-летней дочери артиста было трудно преодолеть языковой барьер, поэтому она перешла в украинскую школу, в которой учится онлайн.

"Настя учится дистанционно, она год проучилась в местной японской школе. Потом мы поняли, что это не очень эффективно, у нее языковой барьер. Мы вернулись к дистанционному обучению и она продолжает учиться в украинской школе. Немножко играет на гитаре, пишет очень хорошие стихи, мне очень нравятся. Я бы хотел, чтобы она спела и мы сделали совместную песню", - сказал Сергей в программе "Ближе до зірок".

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А вот 6-летний сын Лукьян растет, по словам Танчинца, очень активным. Однако мужчина считает, что совсем скоро он овладеет японским и будет смело на нем разговаривать.

"Лукьян упрямый, порой, капризный, но очень добрый и радостный. Он живой такой мальчик, я таким тоже был. Маленький ветер. Думаю, через год он уже будет на бытовом уровне неплохо так разговаривать на японском языке", - добавил музыкант.

Напомним, ранее танцовщица Алена Шоптенко рассказывала о трудностях адаптации сына за рубежом.

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