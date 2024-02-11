Женщина говорит, что пришлось сменить садик.

Танцовщица Алена Шоптенко, которая сейчас вместе с 5-летним сыном Алексеем находится за границей, рассказала, о сложной адаптации мальчика в новой стране.

Женщина отметила, что сын не может поладить с местными детьми и даже становится инициатором драк.

"Я не хочу, чтобы мой ребенок знал, что такое бомбы, поэтому мы сразу поехали на Западную Украину, а потом в Вену. Я, как и любая украинская мама, которая находится за границей сейчас, хожу к директору учебного учреждения каждую неделю. Из-за поведения сына. Меня вызвали несколько раз из-за того, что мой ребенок дрался", - отметила Шоптенко в интервью проекту Я Єдина.

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Из-за такого поведения танцовщице пришлось срочно решать этот вопрос.

"Мы были вынуждены сменить садик. Мне говорили, что ваш ребенок угрожает другим детям", - вспомнила Алена.

Женщина не стала мириться с такими вердиктами воспитателей и перевела Алексея в другой садик. Там уже она сразу договорилась с воспитательницей, чтобы они спокойно реагировали на поведение мальчика.

"Я м сказала, что ребенок из Украины. Ребенок не знает языка, он вывезен из зоны комфорта и у него может быть поведение, которое вам непонятно. Я готова с вами сотрудничать и, если нужно, донесу сыну что-то на родном языке", - сказала Алена.

Напомним, ранее 10-летняя дочь Оли Поляковой - Алиса - умоляла не отправлять ее за границу на учебу. Однако девочка все же уехала, хоть и прошла сложную адаптацию. А на днях она вместе с мамой Поляковой приехала в Украину.

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