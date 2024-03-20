Беспалов говорит, что их отношения начались, когда девушка была замужем.

Недавно обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассекретил подробности личной жизни фронтмена группы "БЕЗ Обмежень" Сергея Танчинца.

По словам блогера, музыкант после недавнего развода уже имеет новую избранницу.

"Сергей Танчинец находится в отношениях с девушкой Юлианой. Юлиана - это представительница его команды. Они сейчас встречаются, но ни в коем случае это не афишируют. Когда снимали клип "Дим" у них там и завязалось начало симпатии", - рассказал Богдан на своем YouTube-канале.

Беспалов также добавил, что имеет определенную информацию от близкого окружения Сергея и Юлианы о том, что девушка была женой его бывшего друга.

"До отношений она была еще замужем за экс-директором и другом Сергея. То есть, понимаете, вот это любовное трио, когда они там любовники, скрывают друг от друга что-то. И экс-супруг Юлианы как-то об этом узнал, то есть ему рассказали, потом он накопал подтверждение и понял, что это полный капец. То есть нож в спину от лучшего друга", - отметил блогер.

К слову, Сергей Танчинец развелся после 15 лет супружеской жизни с женой Анной в прошлом году. Причину они не называли. У них есть двое общих детей: дочь Анастасия и сын Лукьян.

Напомним, ранее известный блогер заговорил о возобновлении отношений Брежневой и Меладзе.

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