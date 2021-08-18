Скарлетт Йоханссон готовится стать мамой во второй раз.

Муж американской актрисы Скарлетт Йоханссон, комик Колин Джост подтвердил, что она беременна.

Об этом пишет PageSix.

"У нас будет ребенок, это здорово", – отметил Джост во время выступления в Ridgefield Playhouse в Коннектикуте.

Как известно, у Скарлетт уже есть 6-летняя дочь Роуз от предыдущего брака с французским журналистом Роменом Дориаком.

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Скарлетт Йоханссон беременна: что известно

Слухи о том, что актриса беременна во второй раз, появились в июле 2021 года

"Скарлетт действительно скоро должна родить, я знаю, что она и Колин очень этого ждут", – сообщал источник из близкого окружения звездной пары.

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Автор: Катерина Шварц