Американская актриса Скарлетт Йоханссон и ее супруг Колин Йост ожидают на пополнение в семье.
Об этом сообщает New York Post.
Так, звезда изначально скрывала свою беременность, но потом таки решила поделиться этой радостной новостью со своими поклонниками.
"Скарлетт действительно скоро должна родить, я знаю, что она и Колин очень этого ждут", - сообщил источник.
Напомним, что у звезды фильма "Мстители" уже есть один ребенок - дочь Роза, которую она родила от своего бывшего супруга Ромена Дориака. В 2010 году они развелись, и только спустя 10 лет Скарлетт вновь вышла замуж и уже за Колина Йоста.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Голодал и спал на вокзале": Андре Тан раскрыл ужасающие подробности из прошлого
- 58-летняя Деми Мур вместе с дочками снялась в очень соблазнительной фотосессии
- Украинская телезвезда показала, как с подружками отпраздновала Ивана Купала (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram