Актриса во второй раз станет мамой.

Американская актриса Скарлетт Йоханссон и ее супруг Колин Йост ожидают на пополнение в семье.

Об этом сообщает New York Post.

Так, звезда изначально скрывала свою беременность, но потом таки решила поделиться этой радостной новостью со своими поклонниками.

"Скарлетт действительно скоро должна родить, я знаю, что она и Колин очень этого ждут", - сообщил источник.

Напомним, что у звезды фильма "Мстители" уже есть один ребенок - дочь Роза, которую она родила от своего бывшего супруга Ромена Дориака. В 2010 году они развелись, и только спустя 10 лет Скарлетт вновь вышла замуж и уже за Колина Йоста.

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Автор: Диана Могилевич