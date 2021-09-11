Девушка поделилась подборкой фото своих тату.

На теле у приемной дочки со-продюсера MOZGI Entertainment, рэпера Потапа Натальи Горовой 50 татуировок.

В своем Instagram девушка показала некоторые из них.

"У меня 50 татуировок. Предлагаю вам рассмотреть некоторые более детально", – отметила девушка в подписи к подборке фото.

В частности Наталья показала татуировки на шее и на руках.

Подписчики девушки по-разному отреагировали, кое-кого такая любовь к татуировкам даже шокировала: "Какая красота. Вас одной на 10 сумочек хватит", "Вот это бабуля будет", "Очень красиво", "Вау, как же красиво они на такой красотке смотрятся".

Читайте такжеОбнаженная в ванне с куклами: украинская рэперша засветила тату на интимном месте (фото)Как известно, Наталья Горовая – это старшая дочь Ирины Горовой, с которой Потап состоял в браке 14 лет (с 2000 до 2014 года). Перед разводом супруги не жили вместе пять лет. Но после – Потап с Горовой остались в хороших отношениях. У них есть общий сын Андрей.

Недавно Наталья засветила огромное кольцо на безымянном пальце со словами: "Мама одобрила, я сказала: "Да".

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Автор: Катерина Шварц