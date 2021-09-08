Наташа Горовая похвасталась кольцом с огромным камнем.

Старшая дочь экс-жены рэпера Потапа, Наталия Горовая, заинтриговала поклонников новым фото в инста-сториз.

Девушка пришла на 13-летие своего брата, сына Потапа и Ирины Горовой, и засветила огромное кольцо на безымянном пальце. Пока неизвестно, пошутила ли девушка или возможно у нее появился возлюбленный.

"Мама одобрила. Я сказала "да"", - написала девушка.

Напомним, Наталья Горовая - это старшая дочь Ирины Горовой, с которой Потап прожил в браке много лет. После развода они остались в хороших отношениях и продолжают вместе воспитывать сына Андрея. Также Потап успел уже устроить свою личную жизнь, женившись на певице Насте Каменских.

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Автор: Диана Могилевич