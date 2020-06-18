Илона Маска, Эмбер Херд и Кару Делевинь уличили в сексе втроем

Трио было замечено в пентхаусе Деппа в 2016 году, там знаменитости провели ночь.

Актриса Эмбер Херд имела любовную связь с артисткой и моделью Карой Делевинь и главой SpaceX Илоном Маском, будучи замужем за актером Джонни Деппом.

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Об этом на судебном процессе Деппа против Херд по делу о клевете сообщил сосед артиста, пишет Daily Mail.

Трио было замечено в пентхаусе Деппа в 2016 году, там знаменитости провели ночь. Об этом свидетельствовал Джош Дрю, бесплатно проживавший по соседству в еще одной квартире Деппа. Дрю ранее был женат на лучшей подруге Херд Рокель Пеннингтон. По его словам, бывшая супруга рассказала ему о том, что у Херд был групповой роман с Делевинь и Маском.

Напомним, ранее в сеть слили фото измены Эмбер Херд с Илоном Маском.

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