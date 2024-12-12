У главного героя шоу 'Холостяк' обнаружили неизлечимый рак

Он долгое время не мог принять свою болезнь.

Главный герой американского реалити "Холостяк" Джерри Тернер неизлечимо болен. Врачи диагностировали у него неоперабельную онкологию.

Он рассказал, что три года назад повредил плечо. Сразу он не обратился к врачу. А когда дошел до ортопеда, тот сообщил ему печальное известие. По словам врача, у Тернера необычные маркеры крови.

"И поэтому ортопед пошел к моему семейному врачу, мой семейный врач направил меня к онкологу, и теперь я работаю с группой гематологии-онкологии в Форт-Уэйне", - поделился Тернер.

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Он добавил, что врачи поставили ему диагноз - макроглобулинемия Вальденстрема. Это очень медленнорастущая опухоль головного мозга.

"Холостяк" добавил, что от этой болезни нет лекарств и признался, что его такие новости просто огорошили.

"Это было похоже на то, как будто на меня просто упало 10 тонн бетона. И я некоторое время был в состоянии отрицания, я не хотел признаваться в этом", — сказал он.

Напомним, ранее Пренткович высказалась о шоу "Холостяк-13" и детях с инвалидностью. Блогерша открыто рассказала, что не хотела бы отношений с человеком с инвалидностью.

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