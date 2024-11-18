Заболевание у Дэвида Линча диагностировали еще 4 года назад, но сейчас его состояние ухудшилось.

Известный американский режиссер Дэвид Линч, который работал над картинами "Твин Пикс", "Малголленд Драйв", рассказал о своем заболевании легких. Знаменитость пожаловался на ухудшение самочувствия.

В 2020 году у режиссера врачи обнаружили эмфизему. Это хроническое заболевание легких, вызывающее задышку. Причиной болезни стало курение. Дэвид курил с 8 лет, что вызвало, что теперь его легкие не могут полноценно функционировать.

Как пишет издание People, даже после страшного диагноза режиссер продолжал злоупотреблять дурной привычкой и смог отказаться от сигарет только в 2022 году. По его словам, он пытался побороть зависимость огромное количество раз, но в стрессовой ситуации он снова тянулся за сигаретой.

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"Я увидел предостережение, как будто оно было написано на стене: "Ты умрешь через неделю, если не бросишь". Я едва мог двигаться, не задыхаясь. Бросить курить было единственным выходом", - вспомнил Линч.

Однако сейчас его состояние здоровья стало еще хуже. Знаменитость не может передвигаться без кислородной маски. Даже, чтобы пойти из одной комнаты в другую, ему нужен дополнительный кислород, ведь без него он задыхается.

"Я с трудом могу пройти через всю комнату. Как будто ходишь с полиэтиленовым пакетом на голове", - добавил Дэвид.

Из-за болезни режиссер почти не выходит из дома. Несмотря на это, он продолжает работать над фильмами и даже планирует попробовать режиссировать удаленно.

Что известно о Дэвиде Линче

Дэвид Линч - американский режиссер, сценарист и художник, известный своим сюрреалистическим стилем. Самые известные фильмы: "Синий бархат", "Малголленд Драйв", "Человек-слон". Он также создал культовый сериал "Твин Пикс". Линч получил многочисленные награды, в том числе "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Кроме кино, он занимался живописью и музыкой.

Напомним, ранее участница "Холостяка" призналась, что борется со смертельной болезнью. Настя Анисимова поделилась, когда у нее обнаружили это заболевание.

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