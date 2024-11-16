Настя Анисимова поделилась, когда у нее обнаружили это заболевание.

Участница нового сезона шоу "Холостяк" с ветераном войны Александром "Тереном" - блогерша Настя Анисимова - призналась, что уже много борется со смертельной болезнью. Девушка рассказала, какие симптомы у этого недуга и когда у нее его обнаружили.

Откровенными подробностями своей жизни девушка поделилась в третьем выпуске проекта. По ее словам, у нее вторая группа инвалидности из-за почечной недостаточности.

"У меня нет гормона стресса. Это тяжелая болезнь. У меня хроническая почечная недостаточность или болезнь Аддиссонова", - призналась девушка.

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Врачи диагностировали болезнь у Анисимовой, когда ей было всего 11 лет. Она говорит, что медики долго не могли поставить диагноз, поскольку эта болезнь очень редкая. Первыми признаками заболевания стала резкая потеря веса и изменение цвета кожи, добавила участница. Теперь девушка вынуждена принимать препараты до конца жизни.

"Очень трудно было мне поставить диагноз, поскольку это очень редкое заболевание. Я активно начала в 11 лет терять вес. У меня изменился цвет кожи. Возможно, месяц мне не оставался, потому что это смертельная болезнь. И теперь я всю жизнь на гормональной терапии. Мне приходится принимать этот гормон в таблетках", - добавила Анастасия.

Без этих лекарств Насте внезапно может стать плохо, а если она не будет принимать их месяц, то вообще может умереть.

"Мой врач сказал, что эта болезнь с тобой навсегда. Но, будешь ли ты инвалидом, решаешь только ты. Поэтому я иначе начала относиться к жизни и жить на полную. Это одна из причин почему я захотела прийти на проект, ты меня очень вдохновляешь", - поделилась девушка.

К слову, в последнем выпуске девушка получила розу и продолжила свое участие в шоу. На этот раз проект покинули две девушки - военная журналистка Светлана и психолог Илона.

Напомним, ранее в сети набросились на Терена после второго выпуска "Холостяка". Главный герой нарвался на хейт из-за одной из участниц, которая покинула проект.

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