У защитника Украины сильно поврежден глаз.

Украинский актер театра и кино Дмитрий Линартович, который получил тяжелое ранение в боях за Соледар, показал свое первое фото. На снимке артист улыбается, хотя его глаз сильно поврежден.

Он поблагодарил Вооруженные силы Украины и медиков за спасение. Фото он сделал в медицинском поезде, предназначенном для раненых бойцов.

"Поезд для тяжелораненых от ВСУ. Спасибо врачам и ВСУ за заботу! Я все время в пути. Первые попытки улыбнуться. И помните, что мы побеждаем, потому что наша Украинская нация несокрушимая!" – говорится в комментарии к фото.

Видео дня

На снимке четко видно, что у Линартовича серьезно поврежден правый глаз. Кроме того, на заднем плане можно увидеть других раненых защитников Украины.

Ранение Линартовича под Соледаром - что известно

Известный украинский актер Дмитрий Линартович, который с первых дней защищает нашу страну от российских оккупантов, получил тяжелое ранение в голову. Он вместе с побратимами участвовал в боях за Соледар.

Сообщалось, что у актера тяжелая контузия, но несмотря на это он смог записать мощное видеообращение к украинцам, в котором заверил, что Украину ждет победа.

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