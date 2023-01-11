Дмитрий Линартович получил тяжелую контузию.

Украинский актер театра и кино, музыкант и десантник Дмитрий Линартович в боях под Саледаром получил серьезное ранение. У артиста диагностировали тяжелую контузию.

"Друзья! Наш Дмитрий получил тяжелое ранение в боях за Соледар. Разведчик 46 ОДШБ. Нужна помощь для лечения... Просьба не очень его беспокоить – тяжелая контузия. Все вопросы о состоянии выяснить можно у отца – Константина Линартовича", – говорится в сообщении на Facebook-странице военной драмы "Обмен".

Картину снимал режиссер Владимир Харченко-Куликовский, а Линартович сыграл роль военного с позывным "Моцарт".

Видео дня

Несмотря на тяжелую травму актер мощно обратился к украинцам. На видео отчетливо видно перебинтованную голову Линартовича, а со стороны правого глаза наложена тампонада.

"Помните, что мы на Богом данной земле. Нас никогда не сломать. Мы побеждаем. Слава Украине!" – заявил раненый актер.

Предположительно, видео снято во время эвакуации бойца.

Дмитрий Линартович на войне - что известно

Украинский актер театра и кино, музыкант, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко с первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину с оружием в руках защищает нашу страну. Артист с побратимами находился на одном из самых тяжелых участков фронта - под Соледаром в Донецкой области, за который ведутся жестокие бои.

Ситуация в городе крайне тяжелая, но там все еще находятся гражданские. Председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что в Соледаре находится более полутысячи гражданских, в основном это люди старше 50 лет, но их эвакуация невозможна.

При этом журналист Юрий Бутусов рассказал, что украинские войска в Соледаре делают все возможное, а некоторые части - и невозможное. Он отметил, что несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили обморожения, одному из бойцов ампутируют десять пальцев на ногах.

Где снимался раненый Линартович

Первая большая роль досталась актеру в 2002 году в фильме "Небольшое путешествие на большой карусели" от режиссера Михаила Ильенко.

Вторая картина с его участием вышла 2012 году - "Прошедший сквозь огонь". В этом фильме Линартович сыграл главную роль.

В 2022 году на экраны вышла военная драма "Обмен", которая рассказывает о событиях на временно оккупированной территории Донецкой области, куда в плен к боевикам попадает молодой украинский воин.

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