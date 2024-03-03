У них произошел очередной скандал.

Комик Руслан Ханумак решил потролить свою экс-супругу Алину Шаманскую и создал подкаст "Идеально разведенные". На первый эфир он пригласил Александра Волошина, который недавно развелся с Анной Тринчер.

Стоит отметить, что проект Ханумака очень напоминает проект его экс-супруги Алины Шаманской "Разведенные". Он выбрал похожую студию, такую же неоновую вывеску и тему.

"Клятва невесты", - подписал ролик Ханумак.

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Шаманская не стала молчать и отреагировала на поступок экс-мужа. В комментариях она написала: "Ты - дно". Также там объявилась Анна Тринчер, которая лаконично написала: "Бл*ть".

Позже в инста-сториз Шаманская рассказала, что ее экс-супруг даже через годы после развода пытается дистанционно влиять на нее и разрушать.

"А я, как хорошая девочка, терплю и терплю. Потому что сын и так далее. Но может н**ер это терпение? Может, настало время расплаты за годы унижений и морального насилия?" - написала Шаманская.

Она также посоветовала девушкам не рожать детей от мужчины, которого они знают всего несколько месяцев.

Развод Алины Шаманской и Руслана Ханумака

В январе 2023 года блогерша заявила о разводе с Ханумаком. Шаманская показала фото, на котором ее избранник стоял в "интересной позе" с Анной Алхим. Она отметила, что это "последняя капля".

После этого Ханумак заявил, что они расстались год назад. Впрочем, сама Шаманская назвала слова бывшего ложью.

Кроме того, Шаманская, которая последние годы с сыном живет в США, говорила, что экс-супруг не помогает ей с ребенком.

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