По словам Ханумака, они с Шаманской решили не говорить о разводе публично.

Актер и шоумен Руслан Ханумак ответил на упреки своей бывшей жены Алины Шаманской. Звезда "Квартала" утверждает, что его нет смысла обвинять в "трении гениталиями", ведь он якобы никого не целовал и не обнимал.

На своей странице в Instagram Ханумак вскрыл правду о разводе с Шаманской. Оказалось, они уже давно не вместе.

"Во-первых, я никому не изменял. Ни с кем не обнимался, ни с кем не целовался. Я заехал со своим другом к его подруге на пару часов... Это раз. Два: перед тем, как желать мне смерти и всем моим близким, можно покопаться и разобраться, что мы с моей бывшей женой разорвали отношения около года назад, еще до войны", - рассказал шоумен.

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По словам Ханумака, они с Шаманской решили не говорить о разводе публично. Но теперь, когда блогерша публично обвинила его в "разврате" с Анной Алхим, он решил прояснить ситуацию.

Шоумен отметил, что он равнодушно относится к хейту. Однако Ханумак предупредил комментаторов, что им "вернутся" все их пожелания и оскорбления.

"Алину я благодарю за все года... Она замечательный человек", - резюмировал актер.

Скандал между Шаманской и Ханумаком

8 января Алина Шаманская, которая ранее предпочитала не комментировать свою личную жизнь, поделилась с фанатами неприятной новостью. Она опубликовала фото, на котором ее бывший муж Ханумак запечатлен в "интересной позе" со скандальной блогершей Анной Алхим.

"Ты набираешься смелости и наконец признаешься себе: значит это не твой мужчина. Да, это не мой мужчина. Является ли данная ситуация причиной развода? Конечно нет. Это просто феерическая последняя точка. Спасибо за поддержку. Жалеть меня не надо. Я обязательно буду счастлива", - написала Шаманская.

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