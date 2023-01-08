По словам блогерши, она осознала, что Руслан Ханумак - не ее мужчина.

Украинская блогерша-миллионник Алина Шаманская поделилась печальной новостью - она разводится со своим супругом, актером и шоуменом Русланом Ханумаком.

На своей странице в Instagram она рассказала о вопиющем случае. По ее словам, ее публично унижали и насмехались над фото, где ее муж трется гениталиями с другой блогершой. Этот инцидент произошел дома у этой девушки в Рождество.

После осуждения Алина попросила Ханумака защитить ее, но он ответил: "Мы выше этого".

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"Ты набираешься смелости и наконец признаешься себе: значит это не твой мужчина. Да, это не мой мужчина. Является ли данная ситуация причиной развода? Конечно нет. Это просто феерическая последняя точка. Спасибо за поддержку. Жалеть меня не надо. Я обязательно буду счастлива", - написала Шаманская.

Она попросила поклонников не ждать подробностей, так как у нее есть уважение к семье, которая у нее была, и высокий уровень ответственности перед сыном.

Отношения Алины Шаманской и Руслана Ханумака

Они познакомились во время интервью, когда Алина была ведущей программы "33 за 3". Спустя какое-то время они начали встречаться, потом девушка забеременела. Руслан сделал ей предложение в эфире той же программы. У них родился сын.

В начале полномасштабной войны они вместе уехали в США. Только недавно стало известно, что Ханумак вернулся в Украину.

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